Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in anlattığı fıkraya bir kez daha gülünmezken; Ahmet Çakar'ın fıkrasında bol kahkahalar atıldı.

Beyaz TV'de yayınlanan ve sevilen spor programları arasında yerini alan Beyaz Futbol yine futbol harici konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Onur Yıldız'ın sunduğu programda; Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz, futbol dışı yorumlarına dün gece birini daha ekledi.

Geçtiğimzi programlarda da fıkrasına gülünmeyen Sinan Engin, bu durumu bir kez daha yaşadı.

Sinan Engin ve Ahmet Çakar canlı yayında fıkra anlattı VİDEO

TEMEL FIRINA GİTMİŞ...

Engin canlı yayında "Temel fırına gitmiş. Fırıncıya demiş ki ha buradan bana 99 tane ekmek ver demiş. Fırıncı da ne yapacaksın 99 ekmeği deyince Temel 'Yiyeceğim' demiş. O zaman düz olsun 100 ekmek vereyim deyince Temel de 'Ulan 100'ü nasıl yiyeyim'' diyerek anlattığı fıkraya kimse gülmeyince isyan etti.

Engin'in fıkrası sonrası Ahmet Çakar da fıkra anlattı. Çakar'ın fıkrası ise şu şekilde;

ÇAKAR'IN FIKRASINDA KAHKAHALAR ATILDI

"Adamın biri maymun almış sırtına. 30 yıl önce belediye otobüslerinde arkada biletçi vardı. Biletçi parayı alıp bilet keserdi. Herif maymunla otobüse binince biletçi demiş ki; bir tam bir şebeke."

Çakar'ın anlattığı fıkra sonrası stüdyoda kahkahalar atıldı.