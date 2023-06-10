Sinan Oğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci tur tartışması: Benim başarım Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez birinci turda kaybetti' söylemine Sinan Oğan'dan tepki geldi. Oğan, seçimlerin ikinci tura kalmasını kendisinin sağladığını belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yenilgi yaşayan Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP'de taşlar yerinden oynamaya devam ediyor.

Parti içinde 'değişim' çağrıları yükselmeye devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

"İlk kez birinci turda kaybetti"

12 gün sonra sessizliğini bozan ve ekran karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde birinci turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep birinci turda kazandı ama ilk kez kaybetti." şeklinde konuştu.

Sinan Oğan karşı çıktı

Büyük yankı uyandıran bu çıkışa yanıt Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan tepki geldi.

İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlayanın kendisi olduğunu ifade etti.

"Senin başarın değil benim başarım"

"Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu, seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık" diye Oğan şu ifadeleri kullandı: