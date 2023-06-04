Sinan Oğan kabinenin açıklanmasının ardından pazarlık iddialarına açıklama: İftira olduğu gözler önünde Yeni kabinenin açıklamasının ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesinde pazarlık olmadığını bir kez daha vurguladı.

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Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı...

İlk turda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçime günler kala ayrılmasıyla 3 aday yarıştı.

İkinci tura kalan seçimlerin ardından ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan gerekli oyu almamasıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Sinan Oğan'ın yaptığı açıklama sonrası hazmedemeyen bazı muhalif kitle bu kararın ardından provokatif paylaşımlarda bulundu.

Makam talep ettiği iddia edildi

Bu bağlamda Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde "makam" talep ettiğini iddia etti.

Oğan, makam talep etmediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm imkanları sağlama konusunda hazır olduğunu vurgulamıştı.

Bu tartışmalar devam ederken Türkiye'de yeni dönem başladı.

Yeni kabine belli oldu

14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için kolları sıvadı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

"Bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamıştır"

Bunun ardından sosyal medya hesabında tebrik mesajı açıklayan Oğan, makam pazarlığı yaptığınında ortada olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: