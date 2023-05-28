Sinan Oğan oyunu Ankara'da kullandı ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, oyunu Ankara'da kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Oğan, "Ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oylarını kullanacakları okullara gelmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde oy kullanan siyasilerden birisi de Sinan Oğan oldu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Sinan Oğan oyunu Ankara'da kullandı

Seçimin birinci turunda ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan ikinci turda Ankara'da oyunu kullandı.

Oğan oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Antalya'dan yeni geldiğini belirten Oğan, havaalanından direk oy kullanacağı okula geçtiğini ve bu yüzden yalnız geldiğini belirtti.

Seçimin herkese hayırlı olmasını dileyen Sinan Oğan, linç kültüründen bahsetti ve Meral Akşener'e yapılanların kendisine de yapıldığını söyledi.

"Her türlü linç kampanyasını kınıyorum"

Oğan, "Ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini, ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını, bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum. Bu seçim bize, insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını bir mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlidir.

Sayın Meral Akşener’e yapılan, Sayın Muharrem İnce’ye yapılan linç kampanyasını kınıyorum. Depremzedeler farklı tercihte bulundu diye depremzedeleri dahi linçlemeye cüret edenleri kınıyorum, bize dönük, aileme dönük her türlü linç kampanyasını kınıyorum.” dedi.