Sinan Oğan: Plana sadık kalanlara şükranlarımı sunuyorum Sinan Oğan, "Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tercihini yaptı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağından emin olan ATA İtitfakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, desteğini seçimden önce açıkladı.

Sinan Oğan yaptığı açıklama sonrası hazmedemeyen bazı muhalifler tarafından da linç edildi.

Davasından vazgeçmeyen Oğan, seçimin netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sinan Oğan'dan ilk paylaşım

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sinan Oğan şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır.

Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

"Plana sadık kalanlar"

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."