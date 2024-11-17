Sinop'ta metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu

AA

Sinop'ta şiddetli rüzgar etkili oldu...

Saatteki hızı 35 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

GEMİLER LİMANA DEMİRLEDİ

Sahillerde yüksek dalgalar oluşurken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

EKİPLER UYARILARDA BULUNDU

Balıkçıların denize açılamadığı kentte, bazı vatandaşlar oluşan dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Bu arada, Belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.