2 kişinin hayatını kaybettiği Ayancık'a giden yardımlarla sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, bölgedeki birçok vatandaş yardımlara katıldı. Bölgede insan zinciri oluşturuldu.

Batı Karadeniz’de etkisini gösteren şiddetli yağışlardan Sinop'un Ayancık ilçesi de etkilendi.

2 vatandaşın hayatını kaybettiği felakette, bugün bir kadın cesedi bulundu.

Kayıp olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları da sürerken, ilçede birçok köye karayolu ile ulaşım sağlanamadı.

Bölgeye gelen yardımlar da farklı yollarla vatandaşlara iletildi.

ÇİFT TARAFLI İNSAN ZİNCİRİ

Ayancık’ta ilçedeki ayakta durabilen tek köprüde, vatandaşlar tarafından çift taraflı insan zinciri oluşturuldu. Yüzlerce insandan oluşan zincir sayesinde ilçeye gelen yardımlar köprünün diğer tarafına aktarıldı.

Sinop'ta yardım için insan zinciri yapıldı VİDEO

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"100 YILIN FELAKETİNİ YAŞADIK"

Kurulan dayanışmanın çok güzel bir örnek olduğunu dile getiren vatandaşlar, "İlçe olarak 100 yılın felaketini yaşadık. Çok korktuk. Daha önce de seller yaşandı ama ilk defa mahalleleri su bastı. O anlamda çok zorlandık. Vatandaşlar burada insan zinciri oluşturdular. Her anlamda çok şık bir görüntü. Yaşanan felaketin ardından gösterilen bu dayanışma bizleri çok mutlu ediyor. Devletimizin de bizlere katkısı çok büyük. Her yerden yardımlar var. Bizleri mağdur bırakmadılar.” dedi.





"SELİN BAŞINDAN BERİ DAYANIŞMAMIZ SÜRÜYOR"

Gönüllü olarak insan zincirinde su taşıyan Umut Akın ise şunları söyledi:

“Yıkık bir köprüde yaşam mücadelesi veriyoruz. Sel olduğundan beri bu dayanışmamız sürüyor. Burada köprünün bir başından aldığımız suları diğer tarafına taşıyoruz. Ben de sel felaketinden beri burada ekiplere yardımcı olmaya çalışıyorum.”





KÖPRÜ BAŞINDAKİ İNSAN ZİNCİRİNE KATILIYORLAR

Ayancık’ta 7’den 70’e tüm vatandaşlar hasar görmüş köprünün başında insan zincirine katılıp, su ve erzaka ulaşamayan diğer vatandaşlar için köprü vazifesi görüyor.



