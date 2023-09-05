Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Filenin Sultanları'na göndermede bulundu Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile görüşen Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic, mağlubiyeti hazmedemedi. Vucic, Santarelli ve oyuncularımızı hedef alan açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, geçtiğimiz pazar günü CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Filenin Sultanları'nın parmak ısırtan başarısı tüm dünyada takdir topladı.

Sırbistan’ın Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic ise karşılaşmanın ardından şaşırtan bir açıklama yaptı.

"Santarelli gibi olmadığınız ve başkasının yenilgisine sevinmediğiniz için, her şey için sonsuz teşekkür ederiz"

Vucic, Daniele Santarelli, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'u hedef aldı.

Sırbistan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile görüşen Vucic, "Sırbistan bayrağını kaldırdığınızda gurur duyduğumuz, o güzel gülümsemeyle mücadele ettiğiniz, Santarelli gibi olmadığınız ve başkasının yenilgisine sevinmediğiniz için, her şey için sonsuz teşekkür ederiz.” dedi.

"Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz"

Vucic, daha sonra konuşmasının devamında Sırbistan'ın yıldızı Tijana Boskovic’e dönerek, "Tijana, onlar ne derse desin, senin o Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve sen de ülkedeki herkesin aynı şeyi düşündüğünü biliyorsun." ifadelerini kullandı.

"Bu yenilgi Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın sevinmesi, sevindirilmesiydi"

Vucic son olarak, olimpiyatlarla ilgili bir göndermede bulundu.

PAris Olimpiyat Elemeleri'ne gönderme yapan Vucic, "Bu büyük şampiyonların özelliğidir; benim aptalca şakalarımdan birine gülümser ve aynı zamanda da yeni bir turnuvaya hazırlanırlar. Çok sayıda altın kazandıktan sonra gümüş kazanmak bir yenilgi değildir. Bu yenilgi Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın sevinmesi, sevindirilmesiydi. Onlara tebrikler ama Paris’te işler farklı olacak." şeklinde konuştu.