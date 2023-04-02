Şirin Payzın, anketlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci olduğunu duyunca lafını unuttu Halk TV canlı yayınına katılan CHP'li Fikri Sağlar, kamuoyu yoklamalarını açıklayınca program sunucusu Şirin Payzın bir süre cümlelerini toparlamakta güçlük çekti.

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Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinde heyecan arttı.

Pusuladaki isimlerin kesinleşmesiyle birlikte, seçime yönelik anketlerin sayısı da arttı.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı duyurulurken, ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan seçim yarışına girdi.

Bu süreçte halkın nabzı yoklanırken, çeşitli anketler de son durumu gözler önüne seriyor.

Yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin birinci sırada yer alması muhalefetin seçim çalışmalarını hızlandırıyor.

Seçim arifesinde televizyon programlarında da anketlere yer veriliyor.

"AK Parti anketlerde birinci"

Muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın'ın Halk TV'de sunduğu programın konuğu, eski CHP Mersin Milletvekili ve yazar Fikri Sağlar oldu.

Sağlar, seçime yönelik kamuoyu yoklamalarını Payzın ile paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Bakarsanız kamuoyu araştırmalarında hala AK Parti birinci parti görünüyor, Erdoğan da.

Cümlelerini toparlayamadı

Bunun üzerine Şirin Payzın, söyleyeceklerini unutarak kekelemeye başladı.

Adeta şaşkına dönen sunucu, bir süre cümlelerini toparlamakta güçlük çekti. Ardından, “Durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Muharrem İnce’nin çekilmesi bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek mi?” yorumunda bulunarak yaşadığı şaşkınlığı kurtarmaya çalıştı.

Sağlar’dan beklemediği sözleri duyan Payzın’ın şaşkınlığı mimiklerine de yansıdı.