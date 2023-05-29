Şirin Payzın: Demirtaş’a atılan idam sloganları çok üzücü Seçim zaferini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşmasıyla taçlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıl daha ülkenin başında olacağı gerçeği muhalifleri kızdırıyor. Öyle ki gazeteci Şirin Payzın, hiçbir şeye değil atılan "Selo'ya idam" sloganına taktı. Üzüldüğünü söyleyen Payzın, gündem oldu.

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Türkiye kararını verdi, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçti.

27 milyondan fazla oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, büyük zaferini önce Kısıklı'daki evinin önünde ardından da Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kutladı.

Binlerce kişinin gece geç saatlere kadar Külliye'de Erdoğan'ı dinledi.

Şirin Payzın, sloganlardan rahatsız oldu

21 yıllık iktidarı döneminde yaptıklarını anlatan Erdoğan, yeni hedefleri için de "Biz yaptık, yine yaparız." dedi.

Muhalefetin de nasibini aldığı konuşmalar sırasında vatandaşlar "Selo'ya idam" sloganları attı.

Bu sloganlar muhalifliği ile tanınan gazeteci Şirin Payzın'ı rahatsız etti.

Çıktığı Halk TV ekranında seçim sonuçlarını değerlendiren Payzın, Demirtaş ile ilgili içinde tutamadıklarını, sesli bir şekilde dile getirdi.

"Demokrasimiz adına üzüntü verici"

Elindeki telefonu bırakamadan yorum yapan Payzın, "Biraz önce sarayda yaptığı balkon konuşması sırasında atılan sloganlar demokrasimiz adına üzüntü verici. Çünkü Selahattin Demirtaş'a idam sloganları atıldı." dedi.

Bu sözler bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Payzın'ın söylemlerine tepki gösteren kullanıcılar, rahatsızlığından memnuniyet duydu.