Hudut karakoluna hain teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan, memleketi Eskişehir'de defnedildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu’nda görev yapan Piyade Er Tarık Tarcan, dün akşam saatlerinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen havan topu saldırısında şehit düştü.

TERHİSİNE 20 GÜN VARDI...

27 yaşındaki Tarcan’ın acı haberi, dün akşam askeri görevliler tarafından Eskişehir'de yaşayan ailesine verildi.

Günay-Hilmi Tarcan çifti, terhisine 20 gün kalan oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Şırnak şehidi Tarık Tarcan'a veda ViDEO

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Tarcan'ın memleketi Eskişehir'e uğurlanan naaşı, bugün cenaze namazı öncesinde Reşadiye Camii avlusuna getirildi.

Tarcan, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Vişnelik Hava Şehitliği’ne götürüldü.

"HAKKINI HELAL ET OĞLUM..."

Şehidin tabutunun başında gözyaşı döken baba, oğlunun fotoğrafına bakarak, asker selamı verdi. Baba Hilmi Tarcan, "Böyle mi olacaktı oğlum? Hakkını helal et oğlum, benim hakkım helal olsun." sözleriyle yürekleri dağladı.

"BİZİ NASIL BIRAKTIN YAVRUM"

Anne Tarcan da şehit oğlunun tabutuna sarılıp, "Yavrum benim. Ah yavrum benim, nasıl bıraktın bizi?" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Tarcan'ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra vatani görevi için birliğine katıldığı öğrenildi.