10 Kasım'ı Ankara'ya giderek geçiremeyen Beytüşşebaplı öğrenciler, hazırladıkları temsili Anıtkabir gösterisi ile dikkat çekti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83’üncü yıl dönümünde ülke genelinde anma programları gerçekleşti.

Bu kapsamda Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde hükümet konağı önünde, saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşuna geçildi.

Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ise öğrenci ve öğretmenler, herkes tarafından beğeni toplayan gösteri düzenledi.

TEMSİLİ ATATÜRK ANITI HAZIRLADILAR

8’inci sınıf öğrencileri, temsili Anıtkabir yaparak mezara çiçek bıraktı.

Programda ay yıldızlı al bayrak etrafında toplanıp, Atatürk huzuruna çıkan öğrenciler şiirler okudu.

Şırnaklı öğrencilerin 10 Kasım töreni VİDEO

ÖRĞENCİLERİN ANITKABİR HAYALİ

Şilan Olaş adında bir öğrenci, Ankara’ya gitmek istediğini ancak gidemediğini söyleyerek "Anıtkabir’i Beytüşşebap’a getirdik. Anıtkabir’e gitmeyi çok istiyorum. İnşallah giderim. Güzel bir etkinlik yaptık." dedi.

Havin Abi adındaki öğrenci, "Atatürk’ü anma programında güzel bir etkinlik yaptık. Yaparken çok eğlendik gerçekten Anıtkabir’e gitmek istiyoruz. Masaya çiçek bıraktık ama Atamızın mezarına çiçek bırakmak isterdim." diye konuştu.

Emine Ceren adındaki öğrenci, Atatürk’ün mezarına çiçek bıraktıklarını söyledi. Ceren, "İnşallah büyüdüğümde gideceğim, nasip değilmiş biz de burada temsili Anıtkabir’i yaptık." ifadelerini kullandı.