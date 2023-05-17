Şırnak'ta 1 korucu 4 asker şehit oldu Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 4 jandarma personeli ile 1 güvenlik korucusu şehit düştü.

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Mehmetçik'in terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

15 Mayıs'ta Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yapılan operasyonda 3 terörist ölü ele geçirilmişti.

Bölgede mağarada teröristlerle girilen sıcak temasta ise 2 kahraman jandarmamız şehit olmuş, 1 jandarmamız ve 1 güvenlik korucumuz yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir jandarma personelinin daha şehit olduğunu bildirdi.

Şehitler için tören düzenlendi

Yapılan operasyonda 4 jandarma personeli ve 1 korucu olmak üzere toplam 5 güvenlik görevlisini şehit verdik.

Dün 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehit uzman çavuşlar Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Özcan İlhan ve şehit güvenlik korucusu Cevher Özgün’ün Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehit Bayram Doğan’ın naaşı Tokat’a, şehit Özcan İlhan’ın naaşı Aydın’a, Şehit Serkan Ölmez’in naaşı Mersin’e, Şehit Gaffar Mayik’in naaşı Şanlıurfa’ya hava yolu ile uğurlandı. Güvenlik korucusu Cevher Özgün ise Uludere ilçesi İnceler köyüne ambulansla gönderildi.

"Vatanımızın 5 evladı şehit olmuştur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada; 1’i korucu, 4’ü Uzman Jandarma olmak üzere vatanımızın 5 evladı şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Bayram Doğan'ın naaşı memleketine getirildi

Şehitlerden Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Tokat havalimanına getirilen şehitin naaşını annesi, babası ve akrabaları göz yaşları içinde karşıladı.

Şehit Doğan'ın bekar olduğu, 4 kardeş oldukları ve 2 kardeşinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Uzman çavuş olarak vatani görevlerini yapan kardeşlerinin Hakkari ve Ankara'da görev yaptıkları öğrenildi.

Şehit haberini yolda aldılar

Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan ailesi, Mayik'in ağır yaralı olduğunu öğrenince Şırnak'a gitmek için yola çıktı.

Yolda çocuklarının şehit olduğunu öğrenen ailesi, Şanlıurfa'ya geri döndü. Şehidin yaşadığı eve giden yetkililer ise Türk bayrağı astı.

Şehit Mayik, Adıyaman nüfusuna kayıtlı

Adıyaman'ın Samsat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin nerede defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

Mahmut ve Naime Mayik çiftinin 2'si erkek 5 çocuğundan en büyüğü olan Gaffar Mayik'in bekar olduğu öğrenildi.

Serkan Ölmez'in cenazesi Mersin'de toprağa verilecek

Şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Ölmez (38)in, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan eşi Melek Ölmez ile 8 ve 13 yaşındaki 2 oğluna acı haberi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı verdi.

Şehidin cenazesinin bugün Mersin'in Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Haberin ardından yasa boğulan aile, jandarma ekiplerinin eşliğinde Tarsus’a doğru yola çıktı.

Şehit Serkan Ölmez'in daha önce 2013 ve 2020 yılları arasında İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda İz Takip Köpeği Unsur Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Özcan İlhan bir yıllık evliydi

Çatışmada şehit olan Jandarma Çavuş Özcan İlhan'ın, Fatih Mahallesi'nde bulunan evi Türk Bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Özcan İlhan'ın babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın cenazesi, bugün Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Güvenlik korucusu Cevher Özgün toprağa verildi

Operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Cevher Özgü'nün ise, Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, Türk bayrağına sarılı naaşı, Uludere ilçesinde İnceler köyüne getirildi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Ahmet Dilek, köydeki camide kıldırdı. Cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülen şehidin naaşı gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Şehit yakınları ve vatandaşlar cenazede yer aldı

Cenazeye, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.