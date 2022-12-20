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    Şırnak'ta 13 adet kalaşnikof ele geçirildi

    Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye yönelik başlatılan operasyon kapsamında başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda, 13 adet kalaşnikof ele geçirildi.
    • 20.12.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:57
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    Şırnak'ta 13 adet kalaşnikof ele geçirildi

    Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı kahraman Türk askeri, başarılı operasyonlarıyla  terör mensuplarına göz açtırmıyor.

    Her geçen gün yeni bir operasyona imza atan Mehmetçik, bir başarılı operasyon daha gerçekleştirdi.

    Şırnak Cudi’de başlatılan ‘Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde bir depoda, 13 kalaşnikof ele geçirildi.

    "13 adet kalaşnikof ele geçirildi"

    DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada, 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiği belirtildi.

    Şırnak ta 13 adet kalaşnikof ele geçirildi #1


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