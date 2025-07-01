Şırnak'ta 3 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Şırnak Valiliği, yaşanabilecek her türlü olumsuz durumunun önüne geçilebilmesi amacıyla, 3 bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Beytüşşebap ilçesinde, özel güvenlik bölgesi ilan edilen Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine, yetkili makamlardan izin alınması suretiyle giriş yapılabilir.

Açıklamada, izin alınmadan girildiği takdirde, cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.

"GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİR"

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince Merkez-Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 02 Temmuz 2025 (Dahil) - 03 Temmuz 2025 (Dahil) tarihleri arasında 2 iki gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.