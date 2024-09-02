Şırnak'ta GÜRZ operasyonu: Terör örgütüne ait mühimmat deposu imha edildi

Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlı adımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son dönemlerde gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütlerine ağır darbeler indirerek ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına büyük katkı sunuyor.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı, yürütülen yeni bir operasyonun ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.

"BTÖ'YE AİT MÜHİMMAT DEPOSU İMHA EDİLDİ"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu; - 753 adet El Bombası, - 1000 adet El Bombası Fünyesi, - 2000 adet Elektrikli Fünye, - 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, - 5 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, - 3 adet RPG-7 Roketatar, - 2 adet PKM Makinalı Tüfek, - 1 adet 60 mm’lik Havan, - 2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

"İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI"

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek



- Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla Şırnak’ın Cudi Dağı kırsalında “GÜRZ-12” operasyonu gerçekleştirildi.



Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı



Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle