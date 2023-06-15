Şırnak'ta kaçak elektrik kullananlar ekiplere saldırdı Şırnak'ta kaçak elektrik kullanan şahıslar, çalışma yapan elektrik firması ekiplerine saldırdı. Olayların büyümesi üzerine jandarma ekipleri müdahale etti.

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Türkiye'de kaçak elektrik kullanım ile mücadele devam ediyor.

Mücadelenin en çok verildiği yerlerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90'ı bulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor.

Bu durumun son örneği, yüzde 80'lik kaçak elektrik kullanım oranıyla Şırnak'ta ortaya çıktı.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Elektrik dağıtım ekipleri kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını ise sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kaçak kullanımın yayın olduğu Şırnak'ın İdil ilçesinde çalışma yapmak istedi.

Mahalle sakinleri çalışma yapılacağını öğrendi

Kaçak elektrik hatlarını yer altına almak isteyen ekiplerin çalışmalarını mahalle sakinleri öğrendi.

Taş ve sopalarla saldırdılar

Durumu fark eden bölge halkı, personellere taş ve sopalarla saldırdı.

Jandarma müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri olayları havaya silah sıkarak durdurmaya çalıştı.

Dağılın uyarısına rağmen taş atmaya devam edenlere TOMA'larla müdahale edildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Birçok direğin tahrip edildiği olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.