Şırnak'ta PKK operasyonu: 40 gözaltı

AA
Güvenlik güçlerinin terör örgütü PPK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince; merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
40 kişi gözaltına alındı
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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