Şırnak'ta şehit düşen Özcan İlhan'ın baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı Bestler Dereler bölgesinde şehit olan 26 yaşındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan’ın İstanbul’daki evi, son görev için hazırlandı.

İHA

Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Hain teröristlerle girilen çatışmada, örgüt mensupları tek tek sarı torbaya giriyor.

Son olarak bir operasyon da Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirildi.

Yapılan nokta operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

3 askerimiz şehit düştü

Çatışmada ise 3 askerimizin yaralandığı bilgisine yer verildi. Çok geçmeden ise bölgeden acı haber geldi...

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, 3 kahraman jandarmanın şehit düştüğünü ve 1 güvenlik korucusunun da yaralandığını açıkladı.

Türk bayraklarıyla donatıldı

Şehitlerden 26 yaşındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın İstanbul Arnavutköy'deki evinin bulunduğu apartmana ve siteye Türk bayrağı asıldı.

Şehidin evinin bulunduğu sokakta askerler nöbet tutarken, bir ambulans da acil durum için hazır bekletiliyor.

Şehit Özcan İlhan’ın, babasını geçtiğimiz yıllarda kaybettiği ve bu yıl içerisinde yeni evlendiği öğrenildi.

İlhan’ın cenazesi, yarın Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.