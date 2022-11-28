Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

Ekipler tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde terör örgütü üyelerine göz açtırılmıyor.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerinin yakalanmasına yönelik operasyonların düğmesine basıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 - 27 Kasım tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda; toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklandı

2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 şüpheli serbest bırakıldı

İHA'nın haberine göre, 11 şüpheli Emniyette alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.

Şırnak'ta terör operasyonu VİDEO

