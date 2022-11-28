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    Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

    Ekipler tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.
    • 28.11.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:59
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    Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı

    Ülke genelinde terör örgütü üyelerine göz açtırılmıyor.

    Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerinin yakalanmasına yönelik operasyonların düğmesine basıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 - 27 Kasım tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda; toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

    2 şüpheli tutuklandı

    2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

    3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    11 şüpheli serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre, 11 şüpheli Emniyette alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.

    Şırnak'ta terör operasyonu VİDEO

    Şırnak ta terör operasyonu: 18 gözaltı #1


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