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- Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 18 gözaltı
Ekipler tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.
- 28.11.2022 - 16:50
- Güncelleme : 28.11.2022 - 16:59
Ülke genelinde terör örgütü üyelerine göz açtırılmıyor.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerinin yakalanmasına yönelik operasyonların düğmesine basıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 - 27 Kasım tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda; toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli tutuklandı
2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
3 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 şüpheli serbest bırakıldı
İHA'nın haberine göre, 11 şüpheli Emniyette alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.
Şırnak'ta terör operasyonu VİDEO