Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Halkı zehirleyen uyuşturucu ile mücadele sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 142 kg metamfetamin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.

"2 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"BU KÜRESEL BİR GÜVENLİK MÜCADELESİDİR"

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.