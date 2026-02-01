Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 142 kg metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
- Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlılığı vurguladı.
Halkı zehirleyen uyuşturucu ile mücadele sürüyor...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 142 kg metamfetamin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu.
"2 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Şırnak’ta “uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
"BU KÜRESEL BİR GÜVENLİK MÜCADELESİDİR"
Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.