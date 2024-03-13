Şırnak'ta yer altından kaçak elektrik çektiler: Yangın çıktı Şırnak’ın Cizre ilçesinde yer altı şebeke kablolarına çekilen kaçak hat, yangına neden oldu. Kayıt dışı elektrik kullandıkları belirlenen abonelere yönelik yasal işlem başlatıldı.

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AA

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadele sürüyor.

Ekipler yeni önlemler alsa da zaman zaman çözüm olmuyor.

Son olarak kayıt dışı elektrik kullanımının yaygın olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde pes dedirten bir olay daha gün yüzüne çıktı.

Bu seferki kaçak elektrik kullanımının adresi Şırnak'ın Cizre ilçesi oldu.

Cizre'de bulunan Dağkapı Mahallesi'nde, yer altı şebekesine ait kablolara entegre edilen kaçak elektrik hattından kaynaklanan bir yangın meydana geldi.

Yerin altından kaçak elektrik çektiler

Kısa sürede elektrik sayaçlarının bulunduğu panoya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay yerine gelen ve güvenlik amacıyla bölgenin elektriğini kesen elektrik firması saha ekipleri, yaptıkları incelemede yangına sebep olan yer altı elektrik hattına kaçak bağlantılar yapıldığını tespit etti.

Yanan elektrik panosunun bulunduğu alanda gerçekleştirilen kazıda ise, yer altı elektrik kablosuna kesici aletlerle zarar verildiği ve bu şekilde yakındaki bazı konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği ortaya çıktı.

Yangın çıktı

Olay yerinde gerekli onarımları yapan ekipler, panoların ve sayaçların değiştirilmesi için çalışma başlattı. Mahallenin elektrik ihtiyacının kesintisiz devam edebilmesi için alternatif hatlar devreye alındı.

Elektrik dağıtım firmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bölgenin kesintisiz enerji tedarikini tehdit eden bu tür kaçak çalışmaların aynı zamanda milli servetin de kayıt dışı olarak harcanmasına neden olduğu kaydedildi.

13 abonenin kayıt dışı elektrik kullandığı tespit edildi

Ayrıca açıklamada, kamu kaynaklarının korunması adına bölgede elektrik hırsızlığına müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Bölgede yer altı kaçak kablo tespit cihazı ile inceleme yapan elektrik ekibinin, yakındaki 13 abonenin yer altı kablosundan kaçak bağlantı yaparak kayıt dışı elektrik kullandığını tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ekiplerin şebekeye ciddi biçimde zarar veren kaçak bağlantıları iptal ettiği ve kaçak elektrik kullandığı belirlenen aboneler hakkında yasal işlem başlattığı da bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)