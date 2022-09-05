HDP'nin, 2023 seçimlerinde 6'lı masanın yanında olmasını isteyen CHP, Sırrı Süreyya Önder'in tepkisi sonrası bakanlık vaadini açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Muhalefet partileri arasında, gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakereler sürererken CHP'den HDP için verilen vaat, kamuoyunun gündemine oturdu.

Bakanlık vaadi...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisi adına yaptığı açıklamada iktidar olunması halinde "HDP'ye bakanlık verebileceklerini" duyurdu.

Ancak bu vaat süresini hazırlayan ise HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in CHP'ye verdiği tepki oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yeniden TV'nin konuğu olan Sırrı Süreyya Önder, 6'lı masada HDP'nin dışlandığına ve partiyi seçimlerde CHP, yanında görmek istemesine rağmen ses çıkarmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Sırrı Süreyya Önder'den CHP'ye cesur olun ayarı VİDEO

"Demokrasi mücadele deyip duruyorsunuz..."

"Bizim yanımızda durmayacak ne var? Demokrasi mücadelesi deyip duruyorsun. Partisinin üçte ikisini cezaevine vermiş, bir sürü insanını toprağın altına vermiş bir yapı. Sen ne yapmışsın? Bir bardak çayından vazgeçen üç kişi söyle. Cezaevindeki mevcudunuzu söyle diye sorarlar adama. Sen oradan kalkacaksın, bana demokrasi donu biçeceksin öyle mi? Ve sonra da ufak kurnazlıklarla beni sevk ve idare edeceğini sanacaksın.

"Geçti Bor'un pazarı diyeceğiz"

Geçti Bor’un pazarı, eşeği sürecek Niğde’yi bile bulamazlar. Ciddi olacaklar, dürüst olacaklar, kararlı olacaklar, cesur olacaklar. Olunacaksa şimdi tam zamanı. Öyle “hele durun, biz kendi aramızdaki işi çözelim, size de Allah kerim, geldiğimizde biz hiç onlar gibi davranır mıyız” laflarına karnı tok bu kitlenin."

Gürsel Tekin: HDP'ye bakanlık verilebilir