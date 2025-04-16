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Sırrı Süreyya Önder, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi...

Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 saat süren ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Önder'in akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiğin öğrenen sevdikleri, ailesine destek olmak üzere hastaneye geldi.

YAVUZ BİNGÖL GECE SAATLERİNDE HASTANEYE GELDİ

Bu isimlerden birisi olan Yavuz Bingöl de soluğu Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde aldı.

"HERKES DUA ETSİN"

CNN Türk'e konuşan Bingöl, Önder'in kanser hastası olduğunu bildiklerini söyledi. "Herkes dua etsin, durumu biraz kritik." diyen Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

"DURUMU KRİTİK, BARIŞ SÜRECİNE KATKI KOYDU YILLARCA"

Ameliyatta şu anda. Bekliyoruz. Öğrenince kızını aradım. Burada olduğunu öğrendim, hemen geldim. Galiba hastanede kalbi durmuş ama burada geri dönmüş. Evvelsi gün görüntülü telefonla konuştuk, türkü söyledik. İlginç hayat. Çok renkli, güler yüzlü biri. Durumuna kritik diyorlar. Herkes dua etsin. Barış sürecine çok büyük katkı koydu yıllardır. İnşallah hemen sağlığına kavuşur.

"BİZE HASTALIĞININ NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

30 yıla yakın dostluk. Vardı bilgimiz ama ser verip sır vermiyordu. Birkaç kere kemoterapiye gittiğini biliyorum. Haftada en az bir kez, iki kez ararız görüntülü konuşuruz.



Bize hastalığının ne kadar ciddi olduğunu hiç söylemedi. Ama tabii kanser olduğunu biliyorduk ama durumu nedir ne düzeydedir anlatmıyordu. Tabii kendisi çok çalışıyor.

"TOPLANIR SAATLERCE TÜRKÜ SÖYLERDİK" DEDİ GÖZLERİ DOLDU

Bingöl, ayrıca "İyi bir yazardır, iyi bir yönetmendir. Herkesi güldürür. İnanılmaz bir türkü repertuvarı vardır.

Oktay, Olgun, ben ve o çok yakınız. Toplanırız, saatlerce türküler söyleriz. Bu hafta görüşecektik, böyle talihsiz bir şey oldu." ifadelerini kullanırken ağlamaklı sesi de dikkat çekti.