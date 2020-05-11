HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İyi Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısını söylemişti.

Akşener'in bu sözlerine cevap, HDP kanadından Sırrı Süreyya Önder'den geldi.

Önder, seçimlerden önce İyi Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlattı.

"ŞURADA KİMİNLE ÇALIŞALIM, NASIL YAPALIM..."

HDP'li Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." şeklindeki açıklamasıyla, İyi Parti ile HDP arasındaki ittifakı da itiraf etti.

Sırrı Süreyya Önder'in İyi Parti itirafı VİDEO