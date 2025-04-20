Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran paylaşım

Haber Merkezi

5 gün önde kalp krizi geçiren ve Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde 12 saat süren zorlu bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam etmekte.

Ameliyatı oldukça güç bir süreç olan Önder'in iyileşme sürecinin zaman alacağı ifade edilirken, doktorlar dün yaptıkları açıklamada tedaviye olumlu bir yanıt verdiğini belirtti.

"SENİ ÇOK ÖZLEDİM YA"

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren, aile arşivinden bir paylaşım yaparak takipçilerini duygulandıran bir anı paylaştı:

Kurbağa gibi yatıp uyudum koynunda 33 sene. Uyuyamadığımda gelip kocaman ellerinle kulaklarımı kapatmanı özledim. Gecenin bir yarısı uyandırıp “bana bir kahve yap sana keman çalayım” demeni özledim. Karşına oturtup Onat Kutlar, Gülten Akın okumanı özledim. Seni çok özledim ya.