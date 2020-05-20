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    Şişli'de bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Şişli'de Ramazan Bayramı öncesi polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 20:41
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    Şişli'de bayram öncesi uyuşturucu operasyonu

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Kuştepe Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonlara motorize yunus ekipleri, Özel Harekat polisi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ceviz adındaki narkotik köpeği de katıldı.

    OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDELER VE BİR MİKTAR NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde, bir miktar bonzai , 33 extacy uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 2 bin 230 lira para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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