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Şişli'de CHP'li meclis üyesi bir kadına şiddet uygulayıp, darbetti

Şişli'de CHP'li meclis üyesi bir kadına şiddet uygulayıp, darbetti Şişli ilçesinde CHP meclis üyesi olan Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadına şiddet uyguladığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay, ofiste bulunan bir başka kadının müdahalesiyle sona erdi, ancak Özcan'ın kadının arkasından hakaretler savurması kameralara yansıdı.