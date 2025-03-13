Şişli'de CHP'li meclis üyesi bir kadına şiddet uygulayıp, darbetti

İstanbul'un Şişli ilçesinde kadına saldırı...
CHP'li Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın bir kadına şiddet uyguladığı ve darbettiği görüntüler ortaya çıktı.
TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
Olay, Yusuf Özcan'ın iş yerinde bir kadınla tartışmaya başlamasıyla başladı.
Tartışmanın boyutu giderek büyüdü ve Özcan, kadına fiziksel şiddet uygulamaya başladı.
ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Ofiste bulunan bir başka kadın, duruma müdahale ederek şiddeti durdurmaya çalıştı.
Ancak Özcan, kadını feci şekilde darbetmeyi sürdürdü.
KADININ ARKASINDAN HAKARETLER SAVURDU
Yaşanan şiddet olayının ardından kadın olay yerinden uzaklaştırıldı.
Bununla da yetinmeyen CHP'li meclis üyesi Özcan, kadının arkasından hakaretler savurmayı sürdürdü.
KAMERALARA YANSIDI
Tüm bu skandal anlar, iş yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
CHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Saldırı görüntülerinin ardından konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.
GÜNDEM OLDU
Görüntüler sosyal medyada gündem olurken CHP'nin, kadına şiddet uygulayan meclis üyesine karşı nasıl bir karar alacağı merak ediliyor.
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