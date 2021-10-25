Şişli'de polis ekipleri taksileri denetledi

Uygulamaya takılan taksi şoförü, durumdan memnun olduğunu ifade ederek "Her türlü sıkıntılarla tabii ki biz de uğraşıyoruz. Bizim de can güvenliğimiz yok" dedi.

Taksi şikayetlerinin artmasıyla, İstanbul merkezli birçok ilde taksiler denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksi sürücülerini durdurarak incelemelerde bulundu.

Şişli'de yapılan uygulamada bir sürücü, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle 144 TL para cezasına çarptırıldı.

Araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi.

"MÜŞTERİYE HİÇBİR ZAMAN ŞURAYA GİTMEM DEMİYORUM"

Yapılan denetimlerde konuşan taksi sürücüsü Adem Bebek, ”Bu denetimler daha çok olsun, daha sık olsun. İşte bu müşteri ayrımı yapıyorlar, işte oraya gitmem buraya gitmem. Her tarafta trafik var. Trafiğin olmadığı yer yok. Ben müşteriye hiçbir zaman demiyorum ki şuraya gitmem buraya gitmem. Vaktimde çalışma sürem içerisinde duruyorum, müşteriyi alıp getiriyorum neresi derse desin. Problem yok yani. Valla daha çok olsun, içerideki şeyler temizlensin. Ondan sonra daha düzgün bir şey olacak herhalde.” dedi.





"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Denetimler hakkında konuşan bir diğer taksi sürücüsü Önder Özgöz, "Biz şoförler olarak yapılan denetimlere olumu bakıyoruz. Taksi çıksın istiyoruz gerçekten. Bu aralar taksiciler üzerinde bayağı baskı var ama yolcuların da hakkı var. Taksi çıkması lazım piyasaya. En azından yevmiyelerimiz biraz daha düzelir belki daha iyi olur. Umudumuz o yönde bakalım bekliyoruz. Gece bizim de başımıza gasp olayı gelebilir, her türlü sıkıntılarla tabii ki biz de uğraşıyoruz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bunlar için bizim için de önlemler alınırsa mutlu oluruz.” diye konuştu.



