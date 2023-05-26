Şivan Perwer'den sandığa gidin çağrısı Kürtlerin uyandığını söyleyen Şivan Perwer, Kürdistan hayalini gerçekleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini vurguladı.

ensonhaber.com

Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlere sayılı günler kaldı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yapılacak seçimlerde adaylara her gün farklı isimlerden destek açıklamaları geliyor.

Ümit Özdağ'a rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin açıklaması yapan Kandil'in partisi HDP'nin çağrısına Şivan Perver de destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu için sandığa gidin çağrısı yapan Perwer, "Türklerin ne hakkı var Kürtlerin bu tarihsel ve toplumsal güzelliklerini yok etmeye? Bu bir kere insani bir şey değil. Ahlak dışı bir şeydir. Böyle bir ülke gelişemez, demokrasiye de kavuşamaz.” diye konuştu.

"Bizim liderimiz halen hapiste"

Kürtlerin, ulusal bir temelde bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret eden Perwer, şu ifadeleri kullandı: