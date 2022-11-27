Sivas Kangalı'nın kurtlardan daha güçlü olduğu belirlendi

Uzman kangal yetiştiricisi tarafından yapılan açıklamada, kangalların güç bakımından kurtlar için tehdit olduğu vurgulandı.

Kangallar ve kurtlar arasındaki güç tartışmaları, yeniden başladı.

Eski zamanlardan beri süregelen bu tartışmada, Sivas Kangalı galip geldi.

Sosyal medyada başlayan “Kurtlar mı yoksa kangallar mı dana güçlü” tartışmasına son noktayı uzmanı koydu.

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, atası Kurt olsa da karakterleri tamamen farklı olan kangallar ile Kurtlar arasındaki güç dengesini değerlendirdi.

"Kangallar kurtlar için bölgesine bir tehdittir"

Yıldız Kurtlar ve Kangal arasındaki binlerce yıllık ezeli rekabette kazananların genelde kangallar olduğunu belirtip, “Anadolu’nun iki kültür efsanesini düşünün birisi kurt biriside kangal. Kurtların sağlıklı ve güçlü kangallara zarar vermesi mümkün değildir. Heybetli ve sağlıklı bir kangalla kurdun başa çıkma şansı yoktur. Yakın akrabalar biliyorsunuz. Bu yakın akrabaların savaşında kangallar çoğu zaman üstün olandır. Kangallar kurtlar için bölgesine bir tehdittir.” dedi.

"Kurt kaçan, kangal kovalayandır"

Yıldız, kurtlar ve kangallar arasındaki yaşam savaşının efsaneleştiğini ifade ederek, “Bugün kangalla kurdun yaşam savaşı bir efsanedir. Anadolu’nun her bölgesinde kurdun geleneksel adı da ‘Canavar’dır. Kurdun kangalla baş etme şansı yoktur. Niye yoktur? Kurdun omuru makas şeklindedir. Kurt kaçan, kangal kovalayandır.

Kangallarda, göğüs gücüyle vurma yeteneği...

60-65 kiloluk bir kangal köpeği daha dolgun, daha hazır, daha güçlüdür. Koşarak sürat yapan 2 hayvanı düşünün. Kangal kurda yandan veya arkadan döş gücüyle hamle yaptığı anda kurdun makas şeklindeki omuru kırılır. Kırıldığı andan itibaren aralarında boğma olayı başlar. Boğma yönteminde de kurdun kangalla baş etmesi mümkün değil. Başka köpeklerde göğüs gücüyle vurma olayı genetiğinde yoktur.” dedi.

Dünya köpekleri içinde en popüleri kangal

Yıldız, dünyadaki köpek ırkları arasında en zeki ve güçlüsünün kangallar olduğunu ifade ederek, “Bugün dünya köpekleri içerinde en popüleri Anadolu’nun efsanesi kangaldır. Bu kangalın efsaneleşmesinin birçok nedeni vardır. Çabuk olması, soğuğa dayanıklı olması, hızlı olması ve coğrafyanın tüm konumuna hizmet etmesidir. Ona göre dizayn edilmiş bir karakteri vardır. Efsaneleşmiş kurdu bu efsaneleşmiş canavarı Anadolu tabiriyle yok eden bitiren ve darbeden bir tek bizim kangaldır.

"Kangalın çene basıncını unutmamamız lazım"

Doğa dengesinde kangalı bir güç olarak düşünün. Bir Mike Tyson olarak düşünün. Darp etme özelliği, boğma özelliği ile durumu her türlü lehine çeviren Anadolu’nun Aslanıdır. Bu 2 benzer aile bireylerinde avantaj her zaman beslenendedir. Anatomik ve fiziksel olarak da büyük ve güçlü olanındır. Bugün kangal köpeğinin boğma ve vurup omurunu kırma yönteminden bahsettik ama kangal köpeğinin çene basıncını kesinlikle unutmamamız lazım.” şeklinde konuştu.

"Kurdun kangalla bire bir boğuşma şansı yoktur"

Çene basıncı kurtlardan daha güçlü Yıldız, kangalların çene basınçlarının kuntlardan daha güçlü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

“Kangalın çene basıncı 680 PSI dır. Kurdunki ise 480 PSI dır. Arada 200 PSI basınç farkı vardır. Bunu kangalın altındaki omuru kırılmış bir kurdun tolere etme şansı mümkün değildir. Çene basıncı ve teknik vuruşuyla kangal çok öndedir. Onun için kurdun kangalla bire bir boğuşma şansı yoktur.”