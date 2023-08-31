Sivas'ta 1071 yataklı hastane yükseliyor: 2024 yılında açılacak Sivas'ta 2020 yılında temeli atılan 1071 yataklı Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

AA

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar ise dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hastane inşaatında incelemede bulunarak, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan bilgi aldı.

Şimşek, Selçuklu mimarisine uygun giriş kapısı ile ön plana çıkan hastanenin, 172 bin 332 metrekaresi kapalı olmak üzere 20 bin 380 metrekare alan üzerine inşa edildiğini belirtti.

"İnşaatta yüzde 40'a gelindi"

Hastane inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

İnşallah burası şehrimizdeki sağlık hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Otoparkından yeşil alanına, muayenehanesinden diğer sağlık alanlarına kadar modern bir hastane olacak.

Şimşek, 1071 yatak kapasitesine sahip hastane inşaatının en kısa sürede tamamlanacağını dile getirdi.

"İnşaat 2024 yılında tamamlanacak"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise hizmetin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşaat 2024 yılında tamamlanacak. İlimize de sağlık alanında önemli bir hizmet kazandırılacak. Proje planlandığı şekilde devam ediyor. Bu güzel hizmet ilimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da hastanenin kaba inşaatının tamamlandığını belirtti.

"Ödeneklerimiz bitti, yedek ödenek istedik"

Hastane tamamlandığında 50 yıl süreyle hizmet verebileceğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti: