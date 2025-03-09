Sivas'ın Şarkışla ilçesi Büyük Cami’de 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur'an okumak için camiye gitti.
Cami içerisinde bulunan İbrahim Ethem Aydın, 'Ne bakıyorsun?' diyerek 13 yaşındaki genci itekleyerek darbetti.
CEMAAT MÜDAHALE ETTİ
Olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cami cemaatinin müdahalesiyle olay sakinleştirildi.
"BAĞIRARAK TÜRKÜ SÖYLÜYORDU"
Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu şu sözleri kullandı:
Camiye girdim ve oturdum. Beni darbeden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. 'Sen ne bakıyorsun?' dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı. Cami cemaati ayırdı.
"DARP RAPORU ALDIK"
Darbeden kişiden şikâyetçi olduklarını ifade eden baba Mehmet Türkoğlu ise şöyle konuştu:
Darbedilen kişi benim hem oğlum hem de hafızlık öğrencim. Hafızlık Kur’an kursu olarak öğrencilerimizi Ramazan ayında mukabele okumak üzere görevlendirdik. Oğlum Şarkışla Büyük Cami’ye mukabele okumak için gittiğinde tanımadığımız bir şahıs, oğluma hakaretlerde bulunarak küfürler etti. Çocuğumun boğazını sıkarak ve tekme atarak darbetti. Darp raporu aldık ve şikâyetçi olduk.
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