İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Büyük Cami’de 13 yaşındaki hafız Muhammet Hamza Türkoğlu, Kur'an okumak için camiye gitti.

Cami içerisinde bulunan İbrahim Ethem Aydın, 'Ne bakıyorsun?' diyerek 13 yaşındaki genci itekleyerek darbetti.

CEMAAT MÜDAHALE ETTİ

Olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami cemaatinin müdahalesiyle olay sakinleştirildi.

"BAĞIRARAK TÜRKÜ SÖYLÜYORDU"

Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu şu sözleri kullandı:

Camiye girdim ve oturdum. Beni darbeden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. 'Sen ne bakıyorsun?' dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı. Cami cemaati ayırdı.

"DARP RAPORU ALDIK"

Darbeden kişiden şikâyetçi olduklarını ifade eden baba Mehmet Türkoğlu ise şöyle konuştu: