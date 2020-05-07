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    Sivas’ta 8 gündür korona vakası görülmedi

    Kent merkezinde son 8 gündür, koronavirüs pozitif vakasına rastlanılmadı.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 11:41
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    Sivas’ta 8 gündür korona vakası görülmedi

    Sivas, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden bu yana alınan tedbirlerle dikkat çekiyordu.

    Sivaslılar, Sivas genel sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer almasa da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadı.

    Açık alanlarda bile maske takmak zorunlu hale getirildi.

    Vaka görülen tüm yerleşim yerleri, vakit kaybedilmeden karantina altına alındı.

    Alınan tedbirler virüsün Sivas’ta hızını kesti.

    SON 8 GÜNDE POZİTİF VAKA YOK

    Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlediği online basın açıklamasında, salgında alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

    Ayhan, il genelinde son 3 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını, kent merkezinde ise 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

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