Sivas'ta kaldırımları işgal edenlere milyonluk ceza

İHA

Zabıta ekipleri, Sivas’ın en işlek caddelerinde kaldırım işgaline karşı kapsamlı denetimler yaptı.

Seyyar satıcılara, kaldırım işgal eden işletmelere ve dilencilere yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, kurallara uymayanlara yasal işlem uygulandı.

DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, "Kaldırımlarda kendi iş yerinin hacminden daha büyük bir alanı işgal eden işletmeler var.

Tüm esnafımızı bu düzensizliğe, bu haksızlığa, kent yaşamını garabete dönüştüren kaldırım işgallerine son vermeye davet ediyoruz. Çözüm odaklı ve adaletlice çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Çayır, uyarılara rağmen işgallerinde ısrarcı olan esnafımıza yasal işlemler yapmak zorunda kaldıklarını ekledi.

CEZALAR 1 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam eden işletmelere toplamda 1 milyon 157 bin 278 TL para cezası kesildi.

Yetkililer, halkın huzuru ve güvenliği için denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.