Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu Tavra Deresi mevkiinde kazı yapan kepçe operatörü tarafından bulunan tanksavar roketi imha edilecek.

AA

Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan A.K, Tavra Deresi mevkiinde kazı yaptığı sırada bulduğu mühimmatı müdürlüğe getirdi.

Bilgi verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bomba imha ekipleri sevk edildi.

Personel tahliye edildi

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, müdürlükte personeli tahliye etti.

İmha edilecek

Yapılan incelemede boş tanksavar eğitim roketi olduğu tespit edilen mühimmat, bomba imha ekiplerince farklı bir yerde imhasını yapılmak üzere bölgeden götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)