Sivas'ta kiralık daire dolandırıcılığı! Depremzede ailenin parasını aldılar... İnternet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek bir depremzedeyi 4 bin TL dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan felaketlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bini geçerken binlerce vatandaş da enkaza dönen evlerini terk ederek farklı şehirlere yerleşti.

Vatandaşların yeni hayat mücadelesi verdiği zorlu günleri fırsat bilen dolandırıcılar ise depremzedeleri farklı oyunlarıyla ağlarına düşürüyor.

Felaketin ardından birçok kentte ev kiralarında yükseliş yaşanırken sahte internet siteleriyle de konteyner satışları yapıldı.

Bir dolandırıcılık olayı da Sivas'ta yaşandı.

Sahte daire kiraladı

Depremzede E.K, Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bir internet platformu üzerinden verilen sahte kiralık ev ilanıyla 4 bin lirasının dolandırıldığını ihbar etti.

Kimlikleri tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığının "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti.

Ekipler, sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.O.Y. ve Y.A'nın Mersin'de olduklarını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Şüpheliler, Mersin'de 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.