İHA

Gücü, çevikliği, cesareti ve sadakati ile ön plana çıkan Kangal köpekleri, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte sahada görev almaya başladı.

Artan kurt popülasyonuna karşı hayvan sürülerini koruyan 'Anadolu Aslanları', bu alanda en iyisi olarak biliniyor.

YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak bilinen Kangallar, birçok farklı bölgeden talep ediliyor.

İçgüdüleri, sürü yönlendirme becerileri ve daha birçok özelliği bulunan Kangallar, İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinden de yoğun talep görüyor.

"ÇİFTÇİLERİMİZ YOĞUN İHTİYAÇ DUYUYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kangal köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: