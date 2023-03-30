Sivas'ta uçurum kenarında bulunan Yukarı Tekke Camisi ziyaretçi akınına uğruyor Kentte küçük bir mescitten camiye dönüşütürülen tam uçurumun ucunda bulunan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor.

İHA

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte cami ve türbelerde ziyaretçi sayısı arttı.

Sivas'ta yeri hayrete düşüren cami de binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor.

1972 yılında küçük bir mahalle mescidi olan Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi Türbesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yıktırılarak yerine iki katlı yeni bir cami yaptırıldı.

Yüksek bir tepeye yaptırılan Yukarı Tekke Camisi, Hz. Muhammed'in sancaktarı olduğu rivayet edilen Abdulvahabi Gazi ve Osmanlı Padişahlarından Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Bayezid ve oğullarının da türbesini içinde barındırıyor.

Ziyaretçi akınına uğruyor

Yukarı Tekke Camisi ve Abdulvahabi Gazi türbesi ve şehzadelerin türbeleri Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

"Dünyanın dört bir yanından geldikleri için çok kalabalık oluyor"

Cami cemaatlerinden Halil Karakoç, cami içerisinde bulunan türbe ve şehzade kabirlerinin dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırladığını belirterek şöyle dedi:

Burası Peygamber efendimizin sancaktarı Abdülvahabi Gazi hazretlerinin türbesi bulunuyor. Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Beyazıt ve Beyazıt'ın oğulları Osman, Orhan ve Abdullah'ta burada yatmaktadır.



Memleketimizin ziyaret yerlerinden birisi. Buraya Türkiye'nin ve Dünyanın her yerinden ziyarete gelirler. Buraya dünyanın dört bir yanından geldikleri için çok kalabalık oluyor.

"Geldik Allah kabul ederse duamızı edeceğiz"

Aydın Baygül, türbeye gelerek dua ettiklerinden bahsederek şöyle dedi: