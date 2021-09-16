- Haberler
- Gündem Haberleri
- Sivas'tan Tokat'a doğru giden tır alevler içinde kaldı
Sivas'tan Tokat'a doğru giden tır alevler içinde kaldı
Tokat'ın Zira ilçesine doğru yola çıkan tır bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
- İHA
- 16.09.2021 - 02:13
- Güncelleme : 16.09.2021 - 02:26
Sivas'tan Tokat'a doğru giden tır yanmaya başladı.
Zile ilçesine seramik yapıştırma harcı taşıyan M.O.S (37) idaresindeki tır Kızıliniş mevkide alev aldı.
Motor kısmından alev alan tırı sürücü yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
KISA SÜREDE TIR ALEVLER İÇİNDE KALDI
Tırın kupasını alevler sararken korku dolu anlar kameralara yansıdı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.
Tırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlatıldı.
Trafik ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak ulaşımın tek şeritten sağladı.