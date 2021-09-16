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Sivas'tan Tokat'a doğru giden tır alevler içinde kaldı

Sivas'tan Tokat'a doğru giden tır alevler içinde kaldı

Tokat'ın Zira ilçesine doğru yola çıkan tır bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.