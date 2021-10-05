Çocukları farklı tarihlerde kandırılarak dağa götürülen annelerin evlat hasretine duyarsız kalmayan Mustafa Şentop'un eşi ve milletvekili eşleri, aileleri ziyaret ederek destek oldu.

3 Eylül 2019 yılından itibaren farklı kentlerden HDP Diyarbakır il başkanlığı binasının önüne gelen ailelerin eylemleri 764'üncü güne ulaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla bir araya gelen aileler, çadırı terk etmeden eylemlerini sürdürüyor.

Siyasetçilerin eşleri, uzun zamandır devam eden eylemdeki ailelere kayıtsız kalmadı.

EYLEME KAYITSIZ KALMADILAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop,Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’nin eşi Özlem Nebati, Çankırı, İstanbul, Rize milletvekillerinin eşleri Zuhal Akbaşoğlu, Tülay Turan, Hilal Camlı, Tülay Bak, AK Parti Milletvekili Oya Eronat evlat hasreti çeken ailelerle yakından ilgilendi.

"ÇALINMIŞ GELECEKLERİNİ GERİ İSTİYORLAR"

Ailelere desteklerini belirten Sabriye Şentop, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Şentop, “Diyarbakır annelerini ziyaret ettik. Hepsinin acısını, çığlıklarını derinden içimizde hissediyoruz, çünkü bir çocuğun evden çalınması o ailelerin hayalleri çalınması demek anne olarak özellikle. Bu çocukları çaldıkları zaman bu çocukların geleceği gittiği için aileleri travma yaşıyor.

Bunlar çalınmış geleceklerini geri istiyorlar, biz annelerimizin sonuna kadar arkasındayız onları destekliyoruz. Annelerin sessiz çığlığı ses verdi, çocuklar geri geldi. Biz bütün çocukların geri gelmesini istiyoruz, ailelerine geri dönmelerini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda hepsi döner ve yüzleri güler” ifadelerini kullandı.

Siyasetçilerin eşleri Diyarbakır annelerini ziyaret etti VİDEO

