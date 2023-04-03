Siyasi partilerde milletvekili aday listeleri belirleniyor: 5 partiye 17 bin başvuru 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek olan siyasi partilerden AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'ye toplamda 17 bin başvuru yapıldı.

ensonhaber.com Türkiye, 41 gün sonra yapılacak seçimlere kilitlendi. Çalışmalarını hızlandıran siyasi partilerde liste heyecanı yaşanmaya başladı. Milletvekilliği aday adaylık başvurularını noktalayan partilerde listelerin belirlenme sürecine geçildi. Başvuruların ardından listelerini belirleyen partiler için son haftaya girildi. Belirlenen milletvekili aday listeleri, 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. 5 partiye 17 bin başvuru Hal böyleyken AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'ye milletvekili olabilmek için toplamda 17 bin başvuru yapıldı. Milletvekilliği aday adaylığı başvurularında yoğunluk yaşayan partilerin başında gelen AK Parti'de geçtiğimiz hafta temayülden çıkan sonuçlar alt komisyona sunuldu. Bu doğrultuda milletvekili aday adaylarıyla mülakatlar yapıldı. AK Parti'de son karar üst komisyonun Son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyonda verilecek. AK Parti'nin yanı sıra CHP'de ise farklı bir yöntem izlendi. CHP’de de milletvekili adayları için mektup usulü teşkilat yoklaması yapıldı. CHP'de Kılıçdaroğlu ve ekibi listeyi oluşturacak Teşkilatlardan gelen talepler Genel Merkez’de oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecek ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacak. Kılıçdaroğlu ve ekibi, listelere son şeklini verecek. CHP'nin ardından MHP'de de yoğun bir hafta yaşanıyor. MHP ve İyi Parti'de de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Seçimlere kendi logosuyla girme kararı alan MHP'de çalışmalar sürüyor. Son olarak İyi Parti'de ise 15 ilde temayül yapıldı. Temayülden çıkan isimlerin İyi Parti Genel Merkezi'ne aktarılacağı öğrenilirken, son kararı Meral Akşener'in vereceği belirtildi.