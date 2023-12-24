Skandal anlar: Diyarbakır'da DEM Parti kongre yaptı! Terörist elebaşının sloganları atıldı... DEM Parti (HDP) Gençlik Meclisi Diyarbakır'da "Gençlik Direnişi" adı altında kongre düzenledi. Düzenlenen kongrede bir araya gelen gençler, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a dair sloganlar atarak, "Son muhteşem olacak" pankartları astı.

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ensonhaber.com

Türkiye 12 şehidi için gözyaşı dökerken, DEM Parti'nin Diyarbakır kongresinde ise skandal anlar ortaya çıktı.

Diyarbakır Amed'de kongre düzenleyen DEM Parti, Gençlik Direnişi adı altında partiye üye olanları bir araya getirdi.

Kongre sabahın erken saatlerinde başlarken, salona Kürtçe sloganlar da asıldı.

Salona asılan Kürtçe sloganlarda yer alan ifadeler ise hem dikkati çekti hem de tepki topladı.

Terörist elebaşı için slogan

Salonda toplanan kalabalık, bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sloganlar atmaya başladı.

Terörist Öcalan'ın posterini açan terör sevicileri, attıkları sloganlarla birlikte uzun süre halay çekti.

Özgür Özel'in DEM Parti ziyareti akıllara geldi

Türkiye şehitlerini uğurlarken DEM Parti'nin kongresinden gelen skandal görüntülere CHP kanadı sessiz kalacak gibi duruyor.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için ittifak arayışına çıkarak, DEM Parti'nn kapısını çaldı.

DEM Parti'yle ittifak kapsamında görüşen Özgür Özel, parti binasında Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi.

Özel'in ziyaretinin ardından iade-i ziyaret yapan DEM Parti ise "kapalı kapılar ardında yıpranmak istemiyoruz" dedi.

Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.