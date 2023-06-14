SMA'lı Mustafa Yağız öldü! Yardım paralarıyla oto galeri açtı Antalya'da SMA hastası Mustafa Yağız'ın toplanan yardım paralarıyla lüks araçlar alıp oto galeri açan anne tutuklanırken, tüm mal varlığına da el konuldu.

DHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde oturan Didem Ayşe ve Gökhan G. çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa Yağız, 2018 yılında dünyaya geldi.

Çift, 5 ay sonra çocuklarının durumunda şüphelenip, hastaneye başvurdu.

Özel hastanede yapılan tetkikler sonucu 9 aylık Mustafa'ya, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu.

Aile, çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı. Bir süre sonra baba Gökhan G., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Valilik kampanya başlattı

4 çocuğuyla bir başına kalan anne Didem ise Mustafa için işinden ayrıldı. Ailesi, Mustafa Yağız G.'nin yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı.

İzinsiz bir kampanya da yapıldı

Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile, yasal izin olmadan bir yardım kampanyası daha başlattı. Yardımseverlerin gönderdiği 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı.

Gönüllülerin durumu fark etmesiyle toplanan paranın valilik hesabına aktarılması istendi ve kampanya durduruldu.

Bu sırada Almanya'da yaşayan bir iş insanı, tedavi için eksik kalan 7 milyon TL'yi vereceğini söyledi. Ancak iş insanı, vereceği paranın valilik hesabına aktarılmasını istedi.

Çocuk vefat etti

Para aktarılamayınca iş insanı yardımdan vazgeçti. Mustafa Yağız G. ise 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

Paralarla lüks araçlar alınıp galeri açıldı

İddialar sonrası savcılıkta ifadesi alınan Didem G., yasa dışı toplanan paranın evlerinde çıkan yangında kül olduğunu ileri sürdü. Daha sonra Didem G., katıldığı bir TV programında savcılara yalan ifade verdiğini, paranın kendisi tarafından çekilip kocasının bir arkadaşına verildiğini, paralarla lüks araçlar alınıp, oto galeri ve oto yıkama iş yerlerinin açıldığını anlattı.

Polis, Didem G.'yi canlı yayında gözaltına alıp, sorgulamak üzere Antalya'ya getirdi.

Emniyet soruşturmayı derinleştirdi

SMA hastası olan ve yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden Mustafa Yağız G.'nin tedavisi amacıyla valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Anne tutuklandı

Soruşturma kapsamında anne Didem Ayşe G. tutuklanırken, cezaevinde olan baba Gökhan G. hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca toplanan yardım paralarını kullandığı belirlenen 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'inin yakalanması için 'Beyaz Kelebek' adı verilen operasyon başlatıldı.

25 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu

Operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartların yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu.