Söğütlüçeşme'de metrobüsler gelmedi, vatandaşlar isyan etti: Her gün aynı İstanbul'da sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan ve metrobüs kullanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Söğütlüçeşme metrobüs durağında yetersiz araçlar sebebiyle uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar ise durum karşısında tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mitinglere gidiyor.

İmamoğlu şehir şehir mitinglerde dolaşırken, İstanbullular ise ulaşım alanında krizler yaşıyor.

Metro, yüüryen merdiven, asansörler ve otobüslerin bozulması dışında da şimdi ise metrobüsler gelmiyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için Söğütlüçeşme'ye gelen vatandaşlar, metrobüslerin yetersiz olmasından dolayı sorun yaşadı.

"Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız" vaadiyle İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu'nun hizmet yapmadığı vatandaşlar tarafından söylenmeye başlandı.

Yine İstanbul yine ulaşım sorunu

Söğütlüçeşme metrobüs durağında dakikalarca gönderilmeyen araçlar, vatandaşları isyan ettirdi. İşe geç kalan vatandaşlar, araçların sevkinden sorumlu olan İBB çalışanına da tepki gösterdi.

"Her gün aynı..."

Her gün aynı durumun yaşandığını söyleyen bir kadına "Her gün aynı olmuyor kusura bakma diyen" İBB çalışanına vatandaşlar şu sözlerle cevap verdi:

"Tek tek mi yollayacaksınız? Her gün aynı. Kusura bakıyoruz, biz de işe gidiyoruz çünkü. Her gün mü aksama var yani."