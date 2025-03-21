Sokak çağrısı yapan Özgür Özel geceyi belediye binasında geçirdi

Haber Merkezi

Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınsan başlatılan yolsuzluk ve kent uzlaşısına yönelik soruşturmayı yakından takip ediyor.

19 Mart 2025 sabahı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP'nin de söylemleri üzerine ülkenin birçok noktasında eylemler düzenlendi.

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI YAPTI

Özellikle Saraçhane’deki İBB binası önü, protestoların merkezi haline geldi. CHP Lideri Özgür Özel, gün içinde Ankara’dan İstanbul’a gelerek İBB binası önünde toplanma çağrısı yaptı.

Özgür Özel, Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Evet, sokak çağrısı yapıyorum!” sözlerini sarf etti.

GECEYİ BELEDİYE BİNASINDA GEÇİRDİ

Ancak gece ilerleyen saatlerde protestocular, BB binası önünde nöbet tutarken Özel’in, belediye binasında kalarak geceyi geçirmesi tepkilere neden oldu.

"ÖZGÜR ÖZEL SICACIK ODASINDA UYUYOR"

Kalabalık, zaman zaman “Özgür dışarı, halk içeri!” ve “Çözüm sokakta, sandıkta değil!” sloganlarıyla Özel’in dışarı çıkmasını talep etti.

Bazı eylemciler, Özel’in sokakta eylemcilere katılmak yerine bina içinde kalmasını “samimiyetsizlik” olarak nitelendirdi.

X platformunda da bu durum geniş yankı buldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sokağa çağırdığı gençler geceyi soğukta Saraçhane’de geçirirken Özgür Özel, İBB binasındaki sıcak odasında uyuyor.” şeklinde paylaşım yaparak eleştiride bulundu.

6 POLİS MEMURU YARALANDI

Saraçhane’deki eylemler, gece boyunca devam etti. Polis, kalabalığa zaman zaman biber gazıyla müdahale ederken, bazı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Saraçhane’de 16 polisimiz yaralandı” diyerek, sokağa çıkma çağrılarını “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

EYLEMCİLER ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Özel’in bina içinden çıkmaması ve polisin müdahalesi sonrası kalabalığın “Özgür nerede?” sloganları atması, tansiyonu daha da yükseltti.

Eyleme katılan üniversite öğrencileri, “Mitinge değil, eyleme geldik” diyerek, Özel’in konuşmalarını bir miting havasına çevirmesine tepki gösterdi.