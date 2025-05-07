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Haber Merkezi

Türkiye'nin yıllardır muzdarip olduğu başıboş köpek sorunu, hayvanlara yönelik yeni düzenleme ile bir tehlike olmaktan çıkıyor.

Sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara yerleştirilmesi, tehlikeli cinslerin ve iyileşemeyecek durumda olanların uyutulması ile belediyelere bir kısım sorumluluklar getiren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

CHP YASANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Sokakları tehlikeden temizleyen ve hayvan saldırıları sonucu meydana gelen ölümleri önleyecek yasaya, CHP karşı çıktı ve partinin hayvan hakları kolu kamu yararı ve yaşam hakkına aykırılık bulunduğu iddiasıyla 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurdu.

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İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ

17 maddesinin 16'sının iptali istenen yasal düzenleme, CHP'nin talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından bugün görüşüldü ve görüşme sonucu talep reddedildi.

ARBEDE ÇIKTI

Bu gelişmenin üzerine AYM önünde kararı bekleyen sokak hayvanları destekçileri, taşkınlık çıkardı.

Karar tepki gösteren marjinal gruplar, kendilerine müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

AYM'NİN KAPISINA DAYANDILAR

Onlarca kişi, AYM'nin demir kapılarına dayanarak zorla içeri girmeye çalıştı.

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