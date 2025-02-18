Sokak köpeklerini usulsüz sahiplendirip sokağa salanlara ceza yağdı

Haber Merkezi

Türkiye, sokak köpeği sorununu çözmek için büyük çaba harcadı.

Yıllarca sokaklarda onlarca insanın ölümüne neden olan köpeklerin sokaklardan temizlenmesi için kanun hayata geçirildi.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, süreç başlatıldı.

SOKAK KÖPEĞİ YASASI YÜRÜRLÜKTE

Belediyelerin köpekleri toplaması, kısırlaştırması, rehabilite etmesi, rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilmesi, rehabilite edilemeyen hayvanların ise uyutulması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda söz konusu kanunla kurallara uymayan hayvan sahipleri, barınak ve belediyeler için cezalar da düzenlendi.

HAYVAN DERNEKLERİ KÖPEKLERİ SAHİPLENİP SOKAĞA SALIYOR

Tüm bu düzenlemelere karşın hayvanları barınaklardan kaçırmak isteyen hayvansever dernekleri ve onlarla birlikte hareket eden belediyeler köpekleri sokağa salma derdine düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise denetimleri ile bu suistimalleri engellemeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özenle takip ettiği bu denetimler sırasında dikkat çeken bir suistimal yöntemi ortaya çıkartıldı.

68 HAYVANI SAHİPLENİP SALDILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat'ta Alfa Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç tarafından Hakkari’nin Yüksekova İlçesindeki Hayvan Bakımevinden 53 adet, Erzincan Hayvan Bakımevinden ise 15 adet sahipsiz hayvanın mevzuata aykırı şekilde çıkarılarak farklı bir şehre götürüldüğü tespit etti.

DERNEĞE 17 MİLYON LİRA CEZA

Ekipler daha sonra Alfa Derneği’nin resmi adresine gitti. Yapılan denetimde sahiplenilen köpeklerin orada olmadığı tespit edildi.

İncelemeler neticesinde derneğe, usulsüz sahiplenme ve hayvanları sokağa geri salma kabahatleri kapsamında 17 milyon 357 bin 958 lira idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.

BELEDİYELERE DE YAKLAŞIK 15 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Yetkililer sadece derneğe değil olaya karışan belediyelere de yaptırım uyguladı.

Bu kapsamda Yüksekova Belediyesi Hayvan Bakımevinde 53 hayvanının teslim edildiği ancak sahipsiz hayvan edinme formunun doldurulmadığı, hayvan pasaportlarının oluşturulmadığını gerekçesiyle, 11 milyon 226 bin 540 TL idari para cezası, Erzincan Belediyesi’ne de 3 milyon 238 bin 425 TL idari para cezası kesildi.