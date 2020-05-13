Sokak ortasında halay çeken 8 kişiye ceza

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edip, cadde üzerinde halay çeken 8 kişiye, toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde 8 arkadaş sokağa çıktı.

Maske takmayan 8 genç, yanlarına gelen davulcu eşliğinde ele ele tutuşarak, halay çekti.

TEPKİ TOPLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki topladı.

Halay çeken 8 kişiye 12 bin lira ceza İZLE

12 BİN 600 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, halay çeken 8 kişinin kimliğini belirleyerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "Saat 02.20 sıralarında Mamak Kutlu Mahallesi'nde sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği toplam 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır." denildi.