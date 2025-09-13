Sokak röportajında Kemalizm'i din ilan etti: Atatürk'ten başka ilah yoktur

Türkiye’nin gündeminde bu kez bir sokak röportajı var.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir genç tarafından sarf edilen sözler tartışma yarattı.

"BENİM DİNİM KEMALİZM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şahsın "Benim dini inancım Kemalizm" dediği görüldü.

"ATATÜRK'TEN BAŞKA İLAH YOKTUR, İNÖNÜ ONUN KULU VE ELÇİSİDİR"

Öte yandan kelime-i şehadeti farklı şekilde taklit eden şahıs, "Mustafa Kemal’in tanrı olduğuna inanıyorum.

Ben şehadet ederim ki Mustafa Kemal Atatürk’ten başka ilah yoktur yine şehadet ederim ki İsmet İnönü onun kulu ve elçisidir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kısa sürede binlerce yorum alan sözler, toplumun geniş kesimlerinde tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, bu açıklamaların dini değerlerle alay etmek olduğunu savundu.